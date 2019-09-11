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Синоптики предупредили жителей Приморья о сильном ветре

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Синоптики предупредили жителей Приморья о сильном ветре

Владивосток, 11 сентября. Сегодня на большей части Приморского края будет тепло и ясно, осадков и туманов не ожидается.

В среду, 11 сентября, в столице Приморья не будет ни туманов, ни осадков. Воздух прогреется до 22 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, который к вечеру ослабеет до 12 м/с, сообщает портал Deita.ru.

В северной части региона возможны небольшие дожди, ветел будет слабее, чем в столице – не более 12 м/с. Воздух прогреется до 23 градусов.

Ранее Газета.ru сообщила, что в конце минувшей недели из-за дождя с сильным ветром в Приморском крае остались без электричества почти 24 тысяч человек.

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Источник: Deita.ru
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