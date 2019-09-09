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Россия

Самый большой круизный лайнер в истории России зашел во Владивосток

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Самый большой круизный лайнер в истории России зашел во Владивосток

Владивосток, 9 сентября. У морского вокзала Владивостока пришвартовался самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России.

Как сообщает РИА Новости, на борту огромного морского судна Spectrum of the Seas – почти пять тысяч пассажиров. В основном это – туристы из Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики.

Недельный круиз стартовал шестого сентября в Шанхае, после Владивостока лайнер отправится в Японию и вернется в КНР в субботу, 14 сентября. В столице Приморского края на борт сядут около 200 пассажиров.

К слову, морской вокзал Владивостока смог принять огромное судно после проведенных в прошлом и текущем годах дноуглубительных работ у причалов, рассказал представитель морского вокзала.

Добавим, что лайнер Spectrum of the Seas может разместить на борту до пяти тысяч пассажиров и более 1,5 тысяч членов команды. Длина судна — 347 метров, ширина — 41 метр, водоизмещение – почти 170 тысяч тонн.

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Источник: РИА Новости
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