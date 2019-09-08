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Отключения электричества в ряде районов Приморья не повлияли на процесс голосования

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Отключения электричества в ряде районов Приморья не повлияли на процесс голосования

Владивосток, 8 сентября. Тайфун нарушил электроснабжение в нескольких районах Приморского края, однако это не повлияло на процесс голосования на выборах. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Накануне на Приморье обрушился тайфун «Линлин» с сильными ливнями и порывистым ветром. В регионе 8 сентября выбирают районных депутатов и глав сел на ряде территорий.

В администрации Приморского края отметили, что аварийные бригады налаживают электричество в населенных пунктов Приморья, нарушенное в ночь на воскресенье из-за урагана.

«Избирательные участки, открытые в единый день голосования, где отсутствует электричество, подключены к резервным источникам питания», — следует из сообщения.

Уточняется, что аварийное отключение от сети никак не отразилось на процессе голосования.

В воскресенье в Приморье энергетики устранили 38 аварий на электросетях, в общей сложности за сутки в регионе произошло 84 отключения.

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