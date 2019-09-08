Около 24 тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды

Владивосток, 8 сентября. Минэнерго РФ сообщило о массовых отключениях электроснабжения в Приморском крае, где продолжается сильный ветер с дождем.

По данным ведомства, на утро воскресенья без электричества остаются около 24 тысяч жителей края. Из-за неблагоприятных погодных условия накануне вечером начались отключения в сетях 35-110 кВ, а также массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители, около 23 тысяч человек», — передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что губернатор Приморья Олег Кожемяко ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.