Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Около 24 тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды

117
0 Оставить комментарий

Около 24 тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды

Владивосток, 8 сентября. Минэнерго РФ сообщило о массовых отключениях электроснабжения в Приморском крае, где продолжается сильный ветер с дождем.

По данным ведомства, на утро воскресенья без электричества остаются около 24 тысяч жителей края. Из-за неблагоприятных погодных условия накануне вечером начались отключения в сетях 35-110 кВ, а также массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители, около 23 тысяч человек», — передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что губернатор Приморья Олег Кожемяко ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров