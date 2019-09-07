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Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»

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Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»

Владивосток, 7 сентября. Мощный тайфун «Линлин» обрушится на Приморский край в выходные, сообщил метеоэксперт.

Стихия принесет с собой тропические ливни и сильный ветер. Сейчас тайфун бушует над Китаем и Кореей и влияет на соседние регионы.

По словам эксперт, в некоторых районах Приморья ожидается жаркая погода, в других прогнозируются очередные подтопления.

Отдыхающие должны покинуть берег, ожидаются волны высотой до четырех метров, пишет Deita.ru. Ранее сообщалось, что в Китае жертвами мощного тайфуна стали почти 30 человек.

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