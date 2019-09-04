Пропавший в Приморье подросток был найден в лесу спустя 13 дней

Владивосток, 4 сентября. Поисковики нашли 15-летнего подростка, который пропал в Приморье 23 августа. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Предварительно было установлено, что он заблудился, собирая грибы. Его нашли на одной из пасек Михайловского района. В настоящий момент подросток проходит медицинское обследование.

Напомним, уголовное дело по факту пропажи подростка было возбуждено 26 августа. В поисках принимали участие волонтеры, спасатели, полицейские, а также следователи.

Ранее в Липецке была найдена пропавшая 8-летняя девочка.