Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в среду

Владивосток, 4 сентября. Синоптики обещают Приморскому краю ясную погоду в среду. В Примгидромете передают, что вероятность осадков низкая.

Как сообщает Deita, жителей Владивостока 4 сентября ожидает ясный день без дождей и туманов. Столбики термометров покажут до 23 градусов Цельсия днем. Ветер придет южный и юго-восточный, до двенадцати метров в секунду.

На остальной территории края утро может быть туманным. Дождей не ожидается. Ветер южный, воздух прогреется до 24 градусов, в городах до 30 градусов Цельсия.