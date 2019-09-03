Видео угодившего в огромную яму на приморской трассе внедорожника появилось в Сети

Владивосток, 3 сентября. Участок дороги по направлению в село Перевозная Хасанского района Приморского края провалился. Видео с огромной ямой появилось в социальной сети.

На кадрах видно, что внедорожник двигался по трассе и улетел в обрыв, который образовался прямо на проезжей части. Как пишет Deita.ru, из ямы торчит только рейлинг на пятой двери джипа. Как пишет издание, информации о погибших или пострадавших от официальных ведомств пока не поступало.

Ранее сообщалось, что более 80% дорог в России соответствуют нормативам.

В 2018 году было введено в эксплуатацию после ремонта 8887,4 км дорог, говорится в докладе. Доля трасс, соответствующих нормативам (ГОСТам, где указаны требования к укладке асфальта, плотности поверхности, обустройству инфраструктуры), теперь равна 82,8%.

Эксперты полагают, что цифры могут быть завышены. Реальная доля — скорее около 65%, не более, уверен член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян.

«Да, состояние дорог в России в последнее время изменилось в положительную сторону, но изменений недостаточно, необходимо применять международные практики, мы сильно отстаем от мирового уровня», — добавил эксперт.

До сих пор остается нерешенной проблема с качеством региональных трасс, считает лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Ранее Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в 2018 году было намерено довести 100% федеральных трасс до нормативного состояния, всего их в стране порядка 50 тысяч километров.

В России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования, используя технологию под названием «Суперасфальт».

По мнению специалистов Федерального дорожного агентства, данная технология, которую планируют включить в национальный ГОСТ, позволит учитывать климат, а также интенсивность транспортного потока в регионах.

Предполагается, что «суперасфальт» будет служить до 12 лет вместо 3–4, а капитальный ремонт на трассах, сделанных по новой технологии, можно будет проводить раз в 24 года.

«При этом такая технология допускает повторное использование материалов, что в долгосрочной перспективе даст возможность сэкономить», — уточнили эксперты Росавтодора.

Как пишет «Газета.ru», подобного рода технология массово применяется на Западе, в частности – в США. Оценить ее эффективность в российских условиях можно будет лишь спустя несколько лет.