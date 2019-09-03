Десятки домов на несколько дней останутся без воды во Владивостоке

Владивосток, 3 сентября. Сегодня жителям некоторых домов краевой столицы отключат горячее водоснабжение, воды не будет несколько дней.

Из-за капитального ремонта теплотрассы с 3 до 13 останутся без горячей воды останутся жители домов 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 на улице Анны Щетининой, домов 14, 16 и 18 на улице Адмирала Смирнова, домов 26, 26А и 40 на улице Адмирала Горшкова, домов 13, 14В, 15, 16, 19, 21, 22, 23 и 24 на улице Сабанеева, а также домов 1А и 1Б на улице Руднева, сообщает со ссылкой на МУПВ «ВПЭС» портал Deita.ru.

Подача горячей воды возобновится 13 сентября к 17.00.

Ранее Газета.ru сообщила, что во Владивостоке побит по количеству выпавших в августе осадков, который держался с 1900 года.