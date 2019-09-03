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Приморские синоптики рассказали о погоде во вторник

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Приморские синоптики рассказали о погоде во вторник

Владивосток, 3 сентября. Синоптики Примгидромета заявили, что третья сентября в крае будет теплым.

Так, во Владивостоке ожидается 23 градуса, а от 22 градусов до 27 градусов Цельсия. Ожидается южный ветер с порывами до восьми м/с в приморской столице и до одиннадцати м/c — на всей территории региона, сообщает Deita.ru.

Ранее стало известно, что школы в Приморье пересмотрят организацию учебного года. Губернатор региона Олег Кожемяко предложил отказаться от привычного расписания в школах в сентябре, чтобы школьники могли адаптироваться к началу учебного года. Он предложил проводить «неделю здоровья», сообщают «Известия».

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Источник: Deita.ru
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