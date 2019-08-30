Рекордное количество осадков выпало в августе во Владивостоке

Владивосток, 30 августа. Рекорд столетней давности по количеству выпавших в августе осадков был побит во Владивостоке. Как сообщает Гидрометцентр, текущий показатель составляет 483 миллиметра.

Рекорд по осадкам, установленный в августе 1900 года, был побит этим летом во Владивостоке. Как передают РИА Новости, в краевой столице показатели достигли 483 миллиметров, что выше рекордного уровня столетней давности на 60 миллиметров. Ранее зафиксировали, что такого дождливого августа во Владивостоке не было за всю историю наблюдений.

Месячную норму осадков принесли во вторник сильные ливни, которые начались в Приморье. Сейчас множество дорог во Владивостоке затоплено из-за количества осадков. Кроме того, пребывающая вода проникает на пригородные территории и жилые дома. В крае размыты уже свыше десяти дорожных полотен, поэтому из нескольких сел сейчас невозможно добраться в город.

Отметим, что в Приморье был введен режим ЧС регионального характера из-за непрекращающихся дождей.