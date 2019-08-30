Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Приморье

Владивосток, 30 августа. Сегодня на территории Приморского края ожидаются ливни и грозы, предупреждают синоптики.

В столице региона, Владивостоке, утром ожидаются ливни. К обеду интенсивность осадков немного ослабеет, но окончательно дожди не прекратятся. Кроме того, в городе возможны грозы и юго-восточный ветер до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до 20 градусов, сообщает со ссылкой на Примгидромет портал Deita.ru.

В других городах региона пройдут сильные дожди, возможны грозы и южный ветер до 11 м/с. Воздух прогреется до 20-24 градусов.

Ранее Газета.ru сообщила, что региональные власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводковой ситуации на территории Приморского края.