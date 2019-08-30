Тяжелая ситуация сложилась на дорогах Владивостока из-за ливней и подтоплений

Владивосток, 30 августа. Жителей Владивостока предупреждают о тяжелой ситуации на дорогах, которая сложилась к утру пятницы.

Как сообщает Deita.ru, на улице Давыдова прорвало ливную канализацию. Около стадиона «Динамо» перекрыта дорога. Жители Второй речки и Зари решили объехать подтопления по объездной трассе из-за чего выезд на нее встал в пробку. Также пробка образовалась в районе Покровского парка.

Автолюбители сообщают, что обстановка на дорогах улучшилась в районе Седанки, которая была перекрыта еще в семь утра. Также движение восстановлено в районе Смоляниново.

Ранее в Приморье был введен режим ЧС из-за ливней и подтоплений.