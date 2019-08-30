Подачу горячей воды возобновят в Приморье

Владивосток, 30 августа. Подачу горячей воды возобновят во Владивостоке 30 августа. Об этом сообщает Deita.ru.

Водоснабжение будет восстановлено на улицах Адмирала Фокина, Алеутская, Арсеньева, Батарейная, Башидзе, Бестужева, Верхнепортовая, Захарова, Комсомольская, Корабельная Набережная, Красного Знамени, Краснознаменный переулок, Мордовцева, Московская, Октябрьская, Острякова, Партизанский, Пограничная, Пологая, Посьетская, Прапорщика Комарова, Светланская, Семеновская, Суханова, Уборевича, Уткинская, Фонтанная, Пушкинская, Светланская,Фадеева, Героев Варяга, Днепропетровская, Иртышская, Карбышева, Постышева, Тухачевского, Ульяновская и других.

Отмечается, что водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Ранее власти ввели в Приморье режим ЧС из-за ливней и подтоплений.