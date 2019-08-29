Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений

Владивосток, 29 августа. Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение ввести в регионе режим ЧС из-за ливней и подтоплений.

«После того, как ливень обрушился, режим ЧС был введен. Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам — привлечь силы и средства, чтоб быстрее восстановить», — заявил Кожемяко.

По его словам, в течение двух дней основные виды работ должны быть выполнены, в том числе по краевым дорогам, а затем режим ЧС планируется снять.

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил о введении режима ЧС в городе, ущерб от ливней составил около 100 млн рублей. С косогоров сходят сели, обрушились несколько подпорных стен, повреждения получили припаркованные автомобили, сообщает RT.

Напомним, в ночь на вторник на юге края стали идти дожди, местами ливни. В пригородах и Владивостоке выпало 67 мм осадков. Из-за разгула стихии были подтоплены пригородные территории и жилые дома, также прервано движение поездов на участке Гвоздево — Барановский.

Как сообщают «Известия», уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае составил 673 сантиметра, что на 23 сантиметра выше нормы. Специалисты тампонировали выпуски ливневой канализации в Комсомольске-на-Амуре, чтобы не допустить проникновение воды в город, кроме того, на части участков были проложены временные трубопроводы, работают насосные группы.

Ранее появилось видео схода селя на дорогу на улице Ладыгина в столице Приморье.