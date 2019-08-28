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Аэропорт и десятки дорог подтопило во Владивостоке из-за ливня

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Аэропорт и десятки дорог подтопило во Владивостоке из-за ливня

Владивосток, 28 августа. Проливные дожди, которые идут в столице Приморского края второй день подряд, вызвали подтопления ряда улиц, а также международного аэропорта.

Как сообщает РИА Новости, в воздушной гавани оказались подтопленными один подъезд и парковка. В связи с этим многие пассажиры прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием.

«Производственные службы аэропорта со своей стороны прилагают максимальные усилия к тому, чтобы регистрация и досмотр пассажиров выполнялись оперативно», — заявили в администрации воздушной гавани.

При этом уточняется, что аэродромная инфраструктура работает без сбоев. Практически все рейсы выполняются в пределах расписания, правда, с небольшой задержкой, информирует АиФ.

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Источник: РИА Новости
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