Сель сошел на дорогу из-за мощного ливня во Владивостоке, появилось видео

Владивосток, 27 августа. В Сети появилось видео схода сели на дорогу на улице Ладыгина в столице Приморского края.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу городской администрации, сход грунта с деревьями прямо на проезжую часть произошел из-за проливных дождей, которые накрыли мегаполис минувшей ночью.

«На месте уже оперативно работают бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Последствия будут устранены в ближайшее время», — уточнили в городской администрации.

В общей сложности за минувшую ночь во Владивостоке выпало 40 мм осадков, уточняет «Газета.ru».