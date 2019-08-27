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Сель сошел на дорогу из-за мощного ливня во Владивостоке, появилось видео

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Сель сошел на дорогу из-за мощного ливня во Владивостоке, появилось видео

Владивосток, 27 августа. В Сети появилось видео схода сели на дорогу на улице Ладыгина в столице Приморского края.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу городской администрации, сход грунта с деревьями прямо на проезжую часть произошел из-за проливных дождей, которые накрыли мегаполис минувшей ночью.

«На месте уже оперативно работают бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Последствия будут устранены в ближайшее время», — уточнили в городской администрации.

В общей сложности за минувшую ночь во Владивостоке выпало 40 мм осадков, уточняет «Газета.ru».

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Источник: ТАСС
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