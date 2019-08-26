Мощный тайфун отразился на урожае в Приморском крае

Владивосток, 26 августа. Затяжной тайфун задержит сбор урожая и уменьшит его объем в Приморском крае.

Вода продолжает оставаться на большой площади сельхозугодий, не давая фермерам собирать урожай. Состояние почвы не изменится в ближайшие пять дней, сообщает со ссылкой на приморское управление МЧС портал Deita.ru. В этой связи урожай в регионе будет меньше, чем в прошлые годы.

Особенно сильные последствия тайфуна будут заметны в наиболее пострадавших районах края: Ханкайском и Дальнереченском, а также в Уссурийском городском округе.

В конце минувшей недели Газета.ru сообщила, что вода ушла из всех подтопленных паводком в Приморье домов. Обрушившийся на регион тайфун «Кроса» принес около 70% месячной нормы осадков, отметили в издании.