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Мощный тайфун отразился на урожае в Приморском крае

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Мощный тайфун отразился на урожае в Приморском крае

Владивосток, 26 августа. Затяжной тайфун задержит сбор урожая и уменьшит его объем в Приморском крае.

Вода продолжает оставаться на большой площади сельхозугодий, не давая фермерам собирать урожай. Состояние почвы не изменится в ближайшие пять дней, сообщает со ссылкой на приморское управление МЧС портал Deita.ru. В этой связи урожай в регионе будет меньше, чем в прошлые годы.

Особенно сильные последствия тайфуна будут заметны в наиболее пострадавших районах края: Ханкайском и Дальнереченском, а также в Уссурийском городском округе. 

В конце минувшей недели Газета.ru сообщила, что вода ушла из всех подтопленных паводком в Приморье домов. Обрушившийся на регион тайфун «Кроса» принес около 70% месячной нормы осадков, отметили в издании. 

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Источник: Deita.ru
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