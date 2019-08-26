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Синоптики рассказали, какая погода ждет Владивосток на неделе

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Синоптики рассказали, какая погода ждет Владивосток на неделе

Владивосток, 26 августа. Начало последней летней недели во Владивостоке, по данным синоптиков, ожидается хмурым. Солнце заглянет в столицу Приморья лишь к концу недели. 

Как сообщает Deita, последняя неделя лета во Владивостоке обещает быть пасмурной. По данным синоптиков, жителям Приморья и Владивостока стоит ожидать солнечную погоду лишь в конце недели.

Жара ожидается только в один день, 31 августа. Начиная с понедельника, по всему Приморскому краю пройдут кратковременные дожди. Со вторника по четверг не исключены ливни.

Столбики термометров покажут максимум плюс 21 градус Цельсия, возможен сильный ветер.

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Источник: Deita
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