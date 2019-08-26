Некоторые улицы Владивостока оставят без света

Владивосток, 26 августа. В жилых домах на 10 улицах столицы Приморского края сегодня отключат электроснабжение.

Электричества не будет 26 августа с 09.00 (02.00 по московскому времени). Отключения электроснабжения продлятся от двух до восьми часов. Подачу электроэнергии возобновят не позднее 17.00 (10.00 по московскому времени).

Полный список домов, в которых планируется отключение электроснабжения со ссылкой на МУПВ «ВПЭС» публикует портал Deita.ru.

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