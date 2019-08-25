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Флешмоб с флагом России удивил китайских туристов во Владивостоке

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Флешмоб с флагом России удивил китайских туристов во Владивостоке

Владивосток, 25 августа. Масштабный флешмоб состоялся во Владивостоке в честь празднования 350-летия российского флага.

На 20 площадках горожане развернули государственный флаг. Триколор появился на Корабельной набережной, Токаревском маяке, в Покровском парке и на Смотровой площадке, куда часто приезжают туристы из Китая.

Жители Владивостока развернули гигантское полотнище российского флага у подножия памятника Кириллу и Мефодию.

«Это символ государства, нашей Родины. Когда ты видишь флаг, сразу ощущаешь чувство гордости за Отчизну. И мы готовы на все ради своей страны», — сказал организатор флешмоба Алексей Свиридов, его цитирует ОТП.

Ранее сообщалось, что в Омске состоялся большой велопарад и фаер-шоу на набережной города, приуроченный к праздничным мероприятиям в честь государственного флага.

24 августа в Москве на проспекте Сахарова прошел массовый митинг-концерт с участием звезд спорта, кино, Героев России и СССР, на проспекте собрались более 100 тысяч человек.

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