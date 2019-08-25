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Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на Камчатке

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Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на Камчатке

Владивосток, 25 августа. Действующий вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря.

Спасатели установили оранжевый уровень опасности для авиации. По данным Камчатской группы реагирования на извержения Дальневосточного отделения РАН, шлейф распространился на 120 км к северо-западу от вулкана.

При этом падение пепла в населенных пунктах не зафиксировали. МЧС следит за ситуацией с вулканической активностью. В этом регионе также активен вулкан Ключевской.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5,5 км. Извержения данного вулкана происходит каждые 3-4 года. Ученые предсказали мощное извержение на Камчатке.

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