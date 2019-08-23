Синоптики предупредили о дождливых выходных в Приморье

Владивосток, 23 августа. Синоптики предупредили, что дожди на всей территории Приморского края сохранятся как минимум до конца недели.

По данным приморского Гидрометцентра, дождливая погода во Владивостоке и других районах Приморья сохранится до конца недели. Как пишет Deita.ru, в пятницу на ситуацию с погодой будут влиять атмосферные фронты, которые принесут с собой ливни, местами не исключены грозы.

Ветер в пятницу днем будет слабым, до шести-восьми метров в секунду. Температура воздуха днем составит до +21 градуса, ночью до +16.

Передышка в дождливой погоде может наступить в понедельник, когда из-за облаков появится солнце. По предварительным прогнозам, она будет недолгой — с середины следующей недели регион накроет очередная волна осадков с усилением ветра и грозами.