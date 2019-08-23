Сотни жителей Владивостока останутся в пятницу без света

Владивосток, 23 августа. МУП «ВПЭС» сообщает о плановом отключении электричества в жилых домах Владивостока.

По данным муниципального унитарного предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей», в пятницу, 23 августа, будут проведены плановые работы по ремонту и диагностике на сетях электроснабжения столицы Приморья.

Отключение электроэнергии будет проводиться в период с 9 утра до 17 часов и коснется целого ряда домов. Как пишет Deita.ru, без света останутся жители домов по улицам Адмирала Горшкова, Адмирала Кузнецова, Бежецкой, Калинина, Ладыгина, Ломаной, Луговой, Надибаидзе и другим. Их подробный список можно найти на сайте МУП «ВПЭС». На предприятии отмечают, что длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.

Ранее «Газета.ру» рассказала, как в индонезийской Джакарте тысячи домов остались без электричества из-за сбоев в работе газовых турбин на местных электростанциях.