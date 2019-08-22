Режим ЧС ввели в Находке из-за проливных дождей

Владивосток, 22 августа. В городе Находка в Приморье из-за сильнейшего ливня был ведер режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах населенного пункта, режим ЧС введен в Находке с 12 часов дня по местному времени и будет действовать до момента устранения всех последствий ливня.

Сильнейший дождь обрушился на приморский город минувшей ночью, во время ливня выпало более 50 миллиметров осадков, сильно подтоплен один из участков в микрорайоне «Южный».

Как напоминает «Газета.ru», в регионе сильные дожди размыли участок федеральной трассы, которая связывает Владивосток с Находкой: серьезная водная преграда ожидает автолюбителей в районе поселке Смоляниново.