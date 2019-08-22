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Во Владивостоке для пенсионеров организовали танцевальный вечер

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Во Владивостоке для пенсионеров организовали танцевальный вечер

Владивосток, 22 августа. В столице Приморского края в девятый раз для пенсионеров провели танцевальный вечер.

Как сообщает Deita.ru, мероприятию под открытым небом под названием «Летние вечера 50+» помешала непогода – из-за сильного ветра и проливного дождя танцы перенесли в расположенный неподалеку отель.

Организаторы отмечают, что все подобные «Летние вечера» — тематические. Девятая встреча любителей потанцевать была посвящена здоровью сердца. Специалисты в перерывах между танцами рассказывали, как сохранить здоровье.

К слову, «Летние вечера 50+» проходят во Владивостоке третий год подряд. Очередная, десятая юбилейная встреча состоится в среду, 28 августа. Вечер ознаменуется закрытием танцевального челенджа «Приморье, танцуем вместе!», передает «Газета.ru».

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Источник: Deita.ru
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