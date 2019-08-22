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Два тропических шторма могут обрушиться на Приморье

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Два тропических шторма могут обрушиться на Приморье

Владивосток, 22 августа. Синоптики предупредили о возможном формировании двух тропических штормов в разных частях Тихого океана в ближайшие дни.

Одна из депрессий с давление в эпицентре в 1 006 гПа находится в районе Восточно-Китайского моря. Вихрь двигается со скоростью 20 км/ч. Вторая депрессия формируется в районе Филиппинского моря, через несколько дней она может стать полноценным тропическим штормом, сообщает со ссылкой на синоптиков Примгидрометцентра портал Deita.ru.

Эксперты отмечают, что пока говорить о том, что оба шторма обрушатся на Приморье, рано. Но если это случится, в регионе появится риск очередных подтоплений.

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Источник: Deita.ru
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