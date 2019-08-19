Штормовое предупреждение из-за ливней объявлено в Приморье

Владивосток, 19 августа. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за ливней.

Так, 22 августа утром и ночью в южной половине Приморья и на северо-западе края, а также днем 22 и ночью 23 августа на востоке и юго-востоке Приморского края ожидаются дожди с количеством осадков от 15 до 45 миллиметров за 12 часов, в отдельных районах 50 миллиметров и более, сообщает Deita.ru со ссылкой на Примгидромет.

Ветер и гроза в отдельных районах будет достигать от 15 до 20 метров в секунду. Из-за ливней возможны подтопления в южных и западных районах края. Там уровень воды может достигать от 2 до 3,5 метра, в центральных районах от 1 до 2 метров.

Ранее спасатели эвакуировали жителей Октябрьского района Приморья. Там осложнилась ситуация из-за прошедших ливней.