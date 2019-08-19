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Плановое отключение электроэнергии пройдет во Владивостоке

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Плановое отключение электроэнергии пройдет во Владивостоке

Владивосток, 19 августа. Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) проведет в понедельник плановое отключение электроэнергии.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на муниципальное унитарное предприятие Владивостока «ВПЭС», плановые работы с отключением потребителей от энергоснабжения будут проводиться в понедельник в период с 9 утра до 17 часов. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.

Без электричества в течение дня останутся жители части домов по улицам Белинского, Вторая, Девятая, Карбышева, Ладыгина, Маковского, Металлургическая, Первая, Пограничная, Порт-Артурская, Сипягина и Черняховского. С подробным списком домов, которые затронет отключение электроэнергии, можно ознакомиться на сайте муниципального предприятия.

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Источник: Deita.ru
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