Плановое отключение электроэнергии пройдет во Владивостоке

Владивосток, 19 августа. Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) проведет в понедельник плановое отключение электроэнергии.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на муниципальное унитарное предприятие Владивостока «ВПЭС», плановые работы с отключением потребителей от энергоснабжения будут проводиться в понедельник в период с 9 утра до 17 часов. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.

Без электричества в течение дня останутся жители части домов по улицам Белинского, Вторая, Девятая, Карбышева, Ладыгина, Маковского, Металлургическая, Первая, Пограничная, Порт-Артурская, Сипягина и Черняховского. С подробным списком домов, которые затронет отключение электроэнергии, можно ознакомиться на сайте муниципального предприятия.