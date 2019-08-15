Гидрометцентр предупреждает жителей Приморья о жаркой и дождливой погоде

Владивосток, 15 августа. Приморский гидрометцентр предупредил жителей Приморья о наступлении жаркой и дождливой погоды.

По прогнозам синоптиков, дожди в Приморском крае будут идти в течение всего дня 15 августа, пишет Deita.ru. Во Владивостоке осадки ожидаются в послеобеденное время, они продолжатся до вечера.

Сила ветра составит до 14 метров в секунду в краевой столице и до 11 метров в секунду на остальной территории региона. Воздух при этом прогреется до 28 градусов выше ноля, на побережье температура днем составит до 22 градусов тепла, во Владивостоке до +23.

По предварительным прогнозам, дождливая и теплая погода ожидается в Приморье и в предстоящий уикенд. В субботу и воскресенье ненадолго появится солнце, ветер усилится до 20 метров в секунду, местами возможны грозы.