Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна

Владивосток, 14 августа. Приморские синоптики объявили штормовое предупреждение из-за выхода в тайфуна «Кроса» в Японское море.

Как сообщает Примгидромет, 16 августа во Владивостоке ожидаются сильные дожди с количеством осадков в 15-45 миллиметров, в отдельных районах — до 50 миллиметров. Средняя температура воздуха составит от 22 до 25 градусов выше нуля.

На побережье ожидается штормовой ветер, около мысов его порывы достигнут 28 метров в секунду. Возможен выход рек из берегов. В центральных и западных районах уровень воды составит 0,8-2,0 метра, а в южных и восточных районах от одного до трех метров.

Как сообщает Deita.ru, под подтопление подпадут шестнадцать районов края, в том числе Уссурийский, Шкотовский, Лазовский и другие.