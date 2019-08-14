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Жителей Владивостока предупредили о непродолжительном дожде и сильном ветре

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Жителей Владивостока предупредили о непродолжительном дожде и сильном ветре

Владивосток, 14 августа. Несильные дожди и теплая погода ожидаются сегодня в Приморском крае.

В среду, 14 августа, во Владивостоке пройдет несильный дождь. Воздух прогреется до 18 градусов, ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду. Об этом со ссылкой на Примгидромет сообщил портал Deita.ru.

В Приморском крае пройдут непродолжительные дожди, возможен несильный ветер до 11 метров в секунду. На территории региона ожидается до 28 градусов тепла, в прибрежных районах воздух прогреется лишь до 20 градусов.

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Источник: Deita.ru
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