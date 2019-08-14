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Десятки домов останутся без света и воды во Владивостоке

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Десятки домов останутся без света и воды во Владивостоке

Владивосток, 14 августа. Десятки домов в столице Приморья останутся без воды и света в среду.

Водоснабжение и электроснабжение начнут отключать 14 августа с 09.00. До 17.00 воды не будет в домах 108, 108а, 108б, 108е, 108ж и 108д на улице Светланская и в домах 8, 8/1, 8/2, 8/3 и 8/4 на улице Экипажная.

До 19.00 водоснабжение отключено в домах 42 и 44 на улице Адмирала Горшкова, 2, 8, 10 и 12 на улице Адмирала Смирнова, 34 и 38 на улице Анны Щетининой.

Электричества до 17.00 не будет в домах на ряде улиц, список которых со ссылкой на МУПВ «ВПЭС» публикует портал Deita.ru.

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Источник: Deita.ru
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