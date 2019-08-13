Отчим забил до смерти двухлетнюю девочку в Приморье

Владивосток, 13 августа. Отчим в Приморье подозревается в избиении двухлетней девочки. От травм ребенок скончался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы управления СК по региону Сергея Педорича.

Трагедия произошла в Ханкайском районе Приморья в селе Ильинка. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Дагестане мачеха до смерти избила четырехлетнюю девочку. Она избивала ребенка неоднократно, в основном тупым предметом по голове. Судмедэксперты выяснили, что смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Как сообщает «Газета.ru», в Подмосковье на свалке было найдено тело новорожденной девочки. Отмечается, что труп ребенка пролежал на свалке пять дней.