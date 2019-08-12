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Синоптики предупредили жителей Приморья о новом разрушительном тайфуне

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Синоптики предупредили жителей Приморья о новом разрушительном тайфуне

Владивосток, 12 августа. Синоптики сообщили, что на Приморский край уже на этой неделе может обрушиться новый разрушительный тайфун.

Как сообщает Deita.ru, стихия может затронуть регион уже в эту пятницу, а последствия от непогоды могут быть сопоставимы с тайфуном «Лайонрок», который бушевал в Приморье в 2016 году.

По расчетам экспертов портала «Маглипогода», новый тайфун может принести с собой осадки до 30 сантиметров в течение полусуток, местами ожидаются тропические ливни. Скорость ветра может достигать ураганного — до 35 метров в секунду, сообщает «Газета.ru».

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Источник: Deita.ru
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