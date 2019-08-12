Движение фур ограничат во Владивостоке на время ВЭФ

Владивосток, 12 августа. В столице приморского края со 2 по 7 сентября будет действовать запрет на движение и парковку грузовиков. Такое решение приняли региональные власти.

Грузовикам будет запрещено ездить и парковаться во Владивостоке с 07.00 2 сентября до 23.00 7 сентября. Запрет также будет действовать на острове Русский, где ограничат движение перевозящих опасные грузы грузовых автомобилей, об этом сообщил портал Deita.ru.

Ограничения связаны с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Газета.ru сообщила, что ВЭФ пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В программу форума включены 50 деловых мероприятий, в том числе круглые столы, панельные дискуссии и бизнес-диалоги.