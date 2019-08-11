Тайфун «Лекима» принесет проливные дожди в Приморье

Владивосток, 11 августа. Гидрометцентр Приморского края объявил штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна «Лекима».

В ночь с пятницы на субботу тайфун «Лекима» обружился на побережье провинции Чжэнцзян на востоке Китая. Число жертв стихии составило 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.

Непогода косвенно затронет Приморский край, но тайфун дойдет досюда ослабленным. По прогнозам, «Лекима» принесет ливневые дожди, за сутки может выпасть до трети месячной нормы осадков.

«Вечером 11 августа, ночью и днем 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается очень сильный дождь с количеством осадков 15-45 мм за 12 часов и менее, местами очень сильны дождь с количеством 50 мм и менее, сильные ливни 30 мм и более за 1 час», — говорится на сайте гидрометцентра.

Как пишет Deita.ru, вслед за «Лекимой» в Приморье уже 16 августа может прийти мощный супертайфун «Кроса», который принесет штормовой ветер с порывами до 55 метров в секунду.