Шторм «Франциско» надвигается на Приморье

Владивосток, 7 августа. Приморский гидрометцентр предупреждает об опасных погодных явлениях из-за приближающегося шторма «Франциско».

По прогнозам синоптиков, тропический шторм, приближающийся к Приморскому краю, принесет очень интенсивные осадки, сопровождающиеся шквалистым ветром. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение на 8 и 9 августа. Метеорологи предупреждали о возможных грозах и скорости ветра до 23 метров в секунду. Осадки ожидались в южных районах края.

Согласно скорректированному прогнозу, очень сильный дождь пройдет ночью и днем 8 августа в юго-восточных районах Приморья, а на следующий день ливни накроют всю территорию региона, за 12 часов может выпасть до трети месячной нормы осадков.

«В целом, зона охвата очень сильными дождями будет меньше, но их локальная интенсивность может увеличиться», — говорится в сообщении гидрометцентра.

Штормовое предупреждение сохраняется. «Франциско» может принести с собой грозы и шквалистый ветер, в пятницу местами вероятен град.

На реках Приморья ожидается формирование паводков с подъемом уровня воды до 1,5 метров. На отдельных территориях возможно подтопление низких мест, сельхозугодий и участков дорог.