Зарплату секретаря в Приморье назвали эксперты

Владивосток, 7 августа. Сервис поиска работы Superjob рассказал о зарплатах секретарей во Владивостоке.

Как пишет Deita.ru, средняя зарплата секретаря в столице Приморья составляет 30 тысяч рублей в месяц. В соседнем Хабаровске соискатель на ту же должность может рассчитывать в среднем на 29 тысяч рублей.

Отметим, что переезд в центральную часть России существенно не повлияет на доходы секретаря. Так, в Москве средний заработок представителей этой профессии составляет около 40 тысяч, а в Петербурге — 33 тысячи рублей в месяц.

Ранее «Газета.ру» назвала профессиональные области, позволяющие получать доход от 100 тысяч рублей. По данным издания, на такую зарплату могут претендовать соискатели в сфере высшего менеджмента, IT-технологий и добычи сырья.