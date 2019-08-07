Синоптики прогнозируют грозы в Приморье

Владивосток, 7 августа. Синоптики сообщают, что в среду жителям Владивостока лучше не выходить из дома без зонтов.

Как пишет Deita.ru, 7 августа в Приморье будет теплым. Уже утром воздух прогреется до +21 градуса, днем температура еще немного поднимется и останется на том же уровне вечером и предстоящей ночью.

Впрочем, небо не будет безоблачным. Как сообщают метеорологи, во второй половине дня во Владивостоке повышается вероятность ливней с грозами. Атмосферный фронт должен уйти до темноты, поэтому в ночное время суток погода останется спокойной.

В течение всего дня в столице Приморья ветер будет слабым, до шести метров в секунду. По предварительным прогнозам, тихая летняя погода в регионе может стать затишьем перед бурей — со стороны Корейского полуострова к Приморскому краю приближается циклон, поэтому на 8 и 9 августа объявлено штормовое предупреждение.