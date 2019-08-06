Мужчина сломал себе шею на пляже в Приморье

Владивосток, 6 августа. Отдыхающий на пляже приморского города Находка спрыгнул с вышки и получил тяжелую травму. Об этом сообщает Deita.ru.

Конструкция не предназначена для прыжков в воду, поскольку на этом участке слишком мелко. Тем не менее, мужчина залез на нее и совершил прыжок. В результате падения он сломал себе шею.

Отмечается, что после инцидента на вышке появилась табличка, что прыжки с нее запрещены, появился охранник.

Напомним, что жители Дальнего Востока во время купального сезона отдыхают на берегу Японского моря. Пляжи Приморья переполнены, местные жители жалуются, что туристы не убирают за собой мусор.