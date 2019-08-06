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Десятки домов останутся без света во Владивостоке

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Десятки домов останутся без света во Владивостоке

Владивосток, 6 августа. Сегодня в столице Приморского края планируют временно отключить электроснабжение на 15 улицах.

Свет отключат на промежуток от двух до восьми часов в период с 09.00 до 17.00 во вторник, 6 августа. Полный список улиц и домов, в которых планируется отключение электроснабжение со ссылкой на МУПВ «ВПЭС» публикует портал Deita.ru.

Десятки домов останутся без света во Владивостоке

Ранее стало известно, что жителей приморской столицы во вторник ждет сухая погода без туманов, но на территории региона пройдут кратковременные дожди. Воздух в Приморском крае прогреется до 34 градусов, во Владивостоке ожидается до 27 градусов тепла.

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Источник: Deita.ru
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