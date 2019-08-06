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Синоптики предупредили о кратковременном дожде в Приморье

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Синоптики предупредили о кратковременном дожде в Приморье

Владивосток, 6 августа. Сухая погода без туманов ждет сегодня жителей приморской столицы, в регионе пройдут кратковременные дожди, предупреждают синоптики.

Во Владивостоке ожидается несильный южный ветер до 11 метров в секунду. Воздух в светлое время суток прогреется до 27 градусов, сообщает со ссылкой на Примгидромет портал Deita.ru.

На территории Приморского края ожидается еще более слабый южный ветер скоростью до восьми метров в секунду. На побережье ожидается жаркая погода до 30 градусов, на остальной территории региона воздух прогреется до 34 градусов.

Ранее Газета.ru сообщила, что на территории Приморья в Сибирском федерaльном округе, Зaбaйкaльском крaе, Бурятии, а также на востоке Хaнты-Мaнсийского и Ямaло-Ненецкого автономных округов в августе будет теплее обычного.

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Источник: Deita.ru
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