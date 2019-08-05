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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Владивосток, 5 августа. На территории Приморского края объявлено штормовое предупреждение.

По сообщениям регионального управления МЧС, в четверг, 8 августа, край накроет мощный тайфун «Франциско», которые принесет в Приморье штормовой ветер и сильные ливни.

«Утром и днем 8 августа, ночью 9 августа, в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров и более», — рассказали в спасательном ведомстве.

При этом в отдельных районах российского региона ветер может усиливаться до 23 метров в секунду, на некоторых реках Приморского края прогнозируется подъем уровня воды, сообщает «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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