Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Владивосток, 5 августа. На территории Приморского края объявлено штормовое предупреждение.

По сообщениям регионального управления МЧС, в четверг, 8 августа, край накроет мощный тайфун «Франциско», которые принесет в Приморье штормовой ветер и сильные ливни.

«Утром и днем 8 августа, ночью 9 августа, в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров и более», — рассказали в спасательном ведомстве.

При этом в отдельных районах российского региона ветер может усиливаться до 23 метров в секунду, на некоторых реках Приморского края прогнозируется подъем уровня воды, сообщает «Газета.ru».