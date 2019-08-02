Стал известен размер зарплаты ассистента отдела закупок во Владивостоке

Владивосток, 2 августа. Эксперты рассказали, сколько в столице Приморского края зарабатывают ассистенты отдела закупок.

Соответствующей информацией поделились специалисты сервиса по поиску работы Superjob, которые проанализировали рынок. Оказалось, что во Владивостоке данные специалисты зарабатывают в среднем 30 тысяч рублей в месяц.

При этом в соседнем Хабаровске ассистенты отдела закупок получают 29 тысяч, в далеком Петербурге – 33 тыс. рублей, а в российской столице – 40 тысяч рублей, сообщает Deita.ru.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе были названы самые необычные вакансии июля. В первой тройке: охотовед, мойщик самолетов и обивщик автомобильных сидений.