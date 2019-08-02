Синоптики предупредили жителей Владивостока о жаре

Владивосток, 2 августа. Синоптики рассказали, какая погода будет в столице Приморья 2 августа, сообщает Deita.ru.

Владивосток минуют осадки, которые ожидаются на территории края, в Примгидромете прогнозируют жаркую погоду: столбик термометра поднимется до 32 градусов. Порывы юго-западного и западного ветра достигнут 11 м/c.

Температура в Приморском крае составит 33 градуса, прогнозируются несильные дожди.

Ранее в поисковики обнаружили в лесу Приморья советский бомбардировщик ДБ-3 с останками экипажа.