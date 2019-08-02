Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики предупредили жителей Владивостока о жаре

48
0 Оставить комментарий

Синоптики рассказали, какая погода ожидается во Владивостоке 2 августа

Владивосток, 2 августа. Синоптики рассказали, какая погода будет в столице Приморья 2 августа, сообщает Deita.ru.

Владивосток минуют осадки, которые ожидаются на территории края, в Примгидромете прогнозируют жаркую погоду: столбик термометра поднимется до 32 градусов. Порывы юго-западного и западного ветра достигнут 11 м/c.

Температура в Приморском крае составит 33 градуса, прогнозируются несильные дожди.

Ранее в поисковики обнаружили в лесу Приморья советский бомбардировщик ДБ-3 с останками экипажа.

infox - new
Источник: Deita.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров