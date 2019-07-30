Эксперты назвали зарплаты для соискателей во Владивостоке

Владивосток, 30 июля. Эксперты портала Superjob составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в столице Приморья.

Как сообщает Deita.ru, самую высокую зарплату на рынке труда во Владивостоке предлагают программисту «1С» — он может получать до 120 тысяч рублей в месяц. Второе место в списке высокооплачиваемых вакансий занимает суперинтендат или директор с окладом от 100 до 180 тысяч рублей.

На зарплату от 100 тысяч рублей также может претендовать программист «1С» — дефицит таких специалистов в Приморье ощущается особенно остро.

В список самых высокооплачиваемых специальностей вошел также заведующий анестезиологическим отделением с зарплатой от 100 тысяч. Завершает ТОП-5 вакансия менеджера по логистике, работодатель обещает платить соискателю от 90 тысяч рублей ежемесячно.

По данным, которые приводит издание, средняя заработная плата в Приморье за первые пять месяцев 2019 года составила около 60 тысяч рублей.