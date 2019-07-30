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Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

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Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Владивосток, 30 июля. Стражи порядка задержали начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Операция по задержанию прошла при участии сотрудников регионального УФСБ, а также Шестого следственного управления СКР в Хабаровске.  Журналисты не смогли получить комментарии силовиков.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы Читинской области Ивана Пименова. Задержание прошло во время совещания у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова. Пожарного подозревают в хищении бюджетных средств в крупном размере.

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Источник: РИА Новости
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