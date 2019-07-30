Опубликован список адресов Владивостока, где во вторник отключат свет и воду

Владивосток, 30 июля. Часть столицы Приморского края останется без электричества во вторник, некоторые дома — без водоснабжения, сообщает МУПВ «ВПЭС».

Из-за прорыва на теплотрассе воды не будет до полудня среды. Пока ремонтные работы не закончатся, жить без водоснабжения придется по адресам: проспект 100-летия Владивостока 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 116, 129, 131, 139, 143, 151.

Электричество будут отключать на два — восемь часов с 9.00 до 17.00 по местному времени, передает Deita.ru. МУПВ «ВПЭС» опубликовал таблицу, в которой указаны все адреса, где во вторник отключат свет.