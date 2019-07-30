Синоптики предупредили о проливных дождях в Приморье

Владивосток, 30 июля. По прогнозам синоптиков, 30 июля на территории Приморского края ожидаются обильные осадки, на дорогах — туман.

Дождь будет менее сильным во Владивостоке, пишет Deita.ru. На остальной территории региона пройдут ливни, сопровождаемые грозами и туманом. В северной части края ожидается умеренный ветер до 11 метров в секунду, а температура воздуха составит до +33 градусов. На побережье будет немного прохладнее — до +26.

На дорогах Владивостока во вторник ожидается плохая видимость из-за тумана, порывы ветра южного и юго-западного направления могут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до +24 градусов в центре города и до +27 — в ближайших пригородах.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в последние ночи июля в центральной части России ожидаются рекордные холода, термометры в темное время суток могут показать всего 6-8 градусов выше ноля.